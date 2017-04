15 tras pociągów, na których oszczędzimy czas i uratujemy planetę

Często spotykamy się z opinią, iż latanie samolotem jest najlepszym sposobem na podróżowanie po Europie. Nie zawsze jest to jednak prawdą. Aby obalić ten powszechny mit, zespół GoEuro wziął pod lupę najpopularniejsze połączenia w Europie i znalazł 15, w przypadku których to pociąg okazuje się być lepszym wyborem.

Wśród nich znalazły się następujące trasy:

Barcelona – Madryt

Monachium – Wiedeń

Bruksela – Paryż

Londyn – Manchester

Londyn – Paryż

Monachium – Frankfurt

Walencja – Barcelona

Marsylia – Lyon

Manchester – Edynburg

Londyn – Leeds

Mediolan – Rzym

Amsterdam – Paryż

Amsterdam – Düsseldorf

Amsterdam – Bruksela

Rzym – Wenecja







Naren Shaam, CEO GoEuro, skomentował to następująco: „Pociągi są wciąż jednym z najbardziej efektywnych środków transportu w Europie. Przyzwyczailiśmy się do myślenia, że jeśli lot samolotem trwa godzinę, to tylko tyle czasu faktycznie potrzebujemy na podróż. Zapominamy jednak o konieczności dojazdu na lotniska oraz o zalecanych dwóch godzinach na odprawę. Używając wyszukiwarki GoEuro, podróżni mogą porównać rzeczywisty czas niezbędny, aby pokonać wybrany dystans, a tym samym dokonać świadomego wyboru pomiędzy podróżą pociągiem, autobusem, a samolotem tak, by dopasować środek transportu do swoich potrzeb.”

Zestawienie GoEuro powstało z uwzględnieniem czasu podróży na/z lotniska za pomocą transportu publicznego, czasu odprawy lotniskowej oraz czasu przelotu z miasta A do miasta B. Następnie serwis EcoPassenger, na podstawie danych GoEuro, opracował raport porównujący wpływ tych podróży na środowisko. Zawarto w nim dane dotyczące emisji CO² oraz spalania paliwa na każdej z podanych tras, a także liczbę pasażerów, którzy mogą jednocześnie pokonywać tę drogę danym środkiem transportu.

Najbardziej imponującym przypadkiem, biorąc pod uwagę kryterium zaoszczędzonego czasu, okazała się podróż z Brukseli do Paryża, w przypadku której decydując się na transport kolejowy, pasażerowie mogą skrócić czas podróży aż o 2 godziny i 38 minut.

Co interesujące, podróż z Londynu do Paryża pociągiem, poprzez mniejszą o ponad 106,3 kg emisję dwutlenku węgla, okazała się znacznie bardziej przyjazna środowisku niż podróż samolotem, zajmując przy tym prawie tyle samo czasu.

Aby zobaczyć pełne zestawienie przygotowane przez zespół GoEuro, odwiedź dedykowaną stronę internetową.